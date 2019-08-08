ABD Başkanı Donald Trump'tan Macron'a suçlama!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'a yüklendi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: İran'ın ciddi bir mali sıkıntısı var. Umutsuzca ABD ile görüşmek istiyorlar ancak bizi temsil etmeye çalışanlar, buna Fransa Cumhurbaşkanı Macron da dahil, onlara karışık sinyaller veriyor.

Trump yönetimi uzun bir süredir İran'a sert yaptırımlar uygulasa da bazı aracılarla İran ile iletişim kanalları oluşturmaya çalışmıştı.

Başta Fransa ve Almanya olmak üzere bir dizi Avrupa Birliği (AB) ülkesi de yaptırımlara karşı İran ile alternatif ticari mekanizmalar oluşturmaya çalışmıştı.