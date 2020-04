ABD Başkanı Donald Trump'tan şok eden koronavirüs açıklaması

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra birçok ülkeye yayılarak can kayıplarına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk aşamasında çok fazla vakanın görülmediği ABD'de vaka ve ölü sayısı artıyor.

ABD'de son resmi açıklamaya göre vaka sayısı 734 bine yükseldi. ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 39 bin oldu. Ölümlerin 17 bini New York eyaletinde görüldü. ABD Başkanı Donald Trump'ın son dakika açıklamaları ise çok konuşulacak! Çin'de ortaya çıkan corona virüsün kasten yapılma olasılığından bahseden Trump; 'Çin bu yaşananların bedelini ödeyecek!' dedi. Trump ayrıca ölüm oranlarını Avrupa ülkeleriyle de kıyasladı.

ABD'deki ölüm oranlarını nüfusa oranla Batı Avrupa ülkeleri ile karşılaştıran Trump, ''Ölüm oranımız muhtemelen Almanya hariç, diğer Batı Avrupa ülkelerinden çok daha düşük. Birleşik Krallık, İsviçre, Belçika, İtalya, Fransa bu ülkeler arasında yer alıyor. İspanya'nın ölüm oranı ise ABD'den yaklaşık 4 kat daha fazla.'' dedi.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'A GÖRE ÇİN'DE DAHA ÇOK KİŞİ ÖLDÜ!

Çin'deki rakamların ise gerçeği yansıtmadığı iddia eden Trump, ''Çin bir numara. Ölüm oranında bizden çok daha ilerideler.'' diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kasten sorumluysa bunun sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğini söyledi.

Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan Trump, ABD'de salgının ''pik noktasına'' ulaştığına dair olumlu sinyaller görmeye devam ettiklerini ifade etti.

ABD'DE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 39 BİNİ AŞTI!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, salgının merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde korona virüs bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. ABD'de toplam korona virüs vaka sayısı 734 bin 969'a yükselirken, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 39 bin 15'e ulaştı.

ABD'de korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta ise durum gün geçtikçe kötüleşmeye devam ediyor. New York'ta toplam korona virüs vaka sayısı 242 bin 570'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 bin 627'ye ulaştı. New York'un ardından en fazla vaka sayısının kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 70'e, vaka sayısı ise 81 bin 372'ye yükseldi. Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 36 bin 372'ye çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı bin 560'a ulaştı.

Korona virüs vakasının en çok görüldüğü eyaletler sıralamasında yer alan Pennsylvania eyaletinde vaka sayısı 31 bin 795 olurken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı bin 105'e yükseldi.

Michigan'de vaka sayısı 30 bin 791'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 308'e ulaştı. California eyaletinde vaka sayısı 30 bin 774'e yükselirken, ölü sayısı bin 148 oldu.

Illinois'de vaka sayısı 29 bin 161 olurken bin 259 kişi hayatını kaybetti. Louisiana eyaletinde ise vaka sayısı 23 bin 580'e, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı bin 267 olarak açıklanırken, Connecticut eyaletinde ise vaka sayısı 17 bin 841'e yükseldiği, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 86 olarak açıklandı.

ABD genelinde korona virüs salgınında 61 bin 518 kişinin ise iyileşerek taburcu edildi.

PAZARTESİ GÜNÜ AÇILACAKLAR!

Teksas ve Vermont eyaletlerindeki bazı iş yerlerinin sosyal mesafe kurallarına uyularak gelecek pazartesi günü açılacağını duyuran Trump, Montana'nın salgın kapsamında getirilen kısıtlamaları cuma günü kaldırmaya başlayacağını ve Ohio, North Dakota ile Idaho'nun da 1 Mayıs'tan itibaren iş yerlerini aşamalı olarak açmaya başlayacağını söyledi.

Trump, ABD genelinde şimdiye kadar 4 milyondan fazla koronavirüs testi yapıldığını aktararak, nüfusa oranla test sayısının da birçok ülkeden daha fazla olduğunu savundu.

ABD'nin binlerce suni solunum cihazı üretmeye ve stoklamaya başladığını söyleyen Trump, suni solunum cihazının yeterli olmadığı Meksika'ya ise yardım edeceklerini belirtti.