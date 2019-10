ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin sınırları zorladığını düşünürsem ekonomisini yerle bir ederim. Daha önce bunu yaptım!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkler, Avrupalılar ve diğerleriyle birlikte, yakalanan IŞİD savaşçılarına ve ailelerine göz kulak olmalılar. ABD, herhangi bir kişinin tahmin edebileceğinden çok daha fazlasını yaptı, IŞİD halifeliğinin yüzde 100'ünü ele geçirmek de buna dahil. Şimdi ABD'nin kendi topraklarını koruma zamanı. Şimdi bölgede diğerlerinin, ki bunların bazılarının refah seviyesi çok yüksek, topraklarını korumasının zamanı geldi. ABD ÇOK BÜYÜK!" dedi.

İşte Trump'ın Twitter'daki o paylaşımı

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...