ABD Başkanı Donald Trump'tan yaptırım çıkışı: Talimatı verdim

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "Hazine Bakanına İran'a yönelik yaptırımları önemli ölçüde artırması için talimat verdim!" ifadelerini kullandı

Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Tahran yönetimine ağır yaptırımlar uyguluyor. ABD medyasında yer alan haberlerde, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yönelik saldırı sonrası yeni yaptırımlar bekleniyordu.

ABD: SALDIRININ SORUMLUSU İRAN

ABD, hafta sonu Suudi Arabistan'daki iki petrol rafinesine yapılan saldırıdan İran'ı sorumlu tutuyor. Resmi olarak ise saldırıyı, Yemen'de İran tarafından desteklenen Husiler üstlenmişti.

İran ise ABD'nin bu iddiasını yalanlıyor.

SALDIRI ÖNCESİNDE "YUMUŞAMA" VARDI

Hafta sonu yapılan saldırı öncesi özellikle Trump İran ile masaya oturacaklarının sinyalini vermişti. Ancak saldırı sonrası, Washington yönetimi tutumunu değiştirdi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN AÇIKLAMALAR GELMİŞTİ

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, "Saldırılar nereden gelirse gelsin, Suudi Arabistan topraklarını koruyacaktır" dedi. Uluslararası toplumdan, saldırıların durdurulması için "sert adımlar" atması çağrısı yapan Kral Selman, bu saldırılar ile sadece ülkesinin değil, tüm dünya ekonomisinin hedef alındığını söyledi. Bakanlar Kurulu'nda konuşan Kral Selman, ayrıca, ülkesinin bu tür saldırılar ile başa çıkabilecek kapasitede olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise, "Saldırılar sabotajlara karşı uluslararası kararlılığa yönelik bir testtir" ifadelerini kullandı.