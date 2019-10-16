ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklama: PKK, DEAŞ'tan daha kötü

Trump, Suriye'ye ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, "PKK, DAEŞ'tan daha kötü" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Birçok açıdan PKK, terör ve terör tehdidi bakımından muhtemelen DEAŞ'tan daha kötü." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Kentucky eyaletinde çekilen bir görüntüyü Suriye diye servis eden ABC kanalı için, "Bu kesinlikle berbat bir şeydi. Orası Kentucky'idi. Suriye değildi. ABC bir özür borçlu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye hakkındaki bugün bir başka açıklama daha yapmıştı.

"TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDADIR, BENİM SORUNUM DEĞİL"

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonuna ilişkin konuşan Trump, "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değildir." dedi.

"MELEK DEĞİLLER" İFADESİNİ KULLANDI

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına atıf yaparak "Melek değiller" yorumunda bulundu.