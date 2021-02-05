ABD Başkanı Joe Biden ABD’nin dış politikasında yapacakları değişiklikleri açıkladı

Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirdiği konuşmada Başkan Biden, "ABD geri geldi" dedi. ABD'nin Suudi Arabistan'ın Yemen'de sürdürdüğü saldırgan operasyonları desteklemeyi durduracağını açıklayan Biden, bunun gerçekleşecek değişikliklerden sadece biri olduğunu ifade etti.

AMERİKA GERİ DÖNDÜ

ABD Başkanı Biden, Yemen'de yaşananlar için "insani ve stratejik anlamda felakete sebep olan bir savaş" ifadelerini kullanırken konunun çözümü için özel temsilci atayacağını da belirtti.

Dünya çapında birçok problemin olduğunu belirten Joe Biden bunun ulusların birlikte çalışması ile çözülebileceğini söyleyerek "Bunu tek başımıza yapamayız. ABD'nin en önde gelen demokratik değerlerini temel alan diplomasi ile başlamalıyız" dedi. Biden Savunma Bakanı Lloyd Austin'İn bir rapor hazırlamakta olduğunu belirterek bu gerçekleşinceye kadar Almanya'da bulunan üstlerden asker gönderimini durduracaklarını açıkladı. Biden "Bu sayede askeri varlığımız dış politikamız ve ulusal güvenlik önceliklerimizle uyumlu olacak" dedi.

Başkan Biden, ABD'nin önümüzdeki süreçte daha fazla sığınmacı kabul edeceğini de ifade etti. Biden yönetimi Eski ABD Başkanı Trump döneminde 15 bine düşürülen sığınmacı sayısını yılda 125 bine çıkartmayı hedefliyor.

Joe Biden ayrıca Trump döneminde geleneksel birçok müttefikliğin zarar gördüğünü ifade ederek "Bu durumla önce evimizi daha başarılı ve güçlü inşa ederek ilgileneceğiz, müttefiklerimizle ve ortaklarımızla yakından çalışacağız ve kredimizi yükseltecek uluslararası enstitülerimizi yeniden kuracağız" dedi. Biden, bunun örneği olarak Dünya sağlık örgütüne tekrar katılım başvurusunu gösterdi.

Biden, ayrıca Rusya ile ABD arasında kalan son nükleer güç anlaşması olan ve çarşamba günü uzatılma kararı alınan Yeni Başlangıç (New START) anlaşmasını da kutladı. Ancak Biden aynı zamanda Rusya'da aktivist Alexey Navalny'nin tutuklu bulunmasını eleştirdi ve "koşulsuz olarak hemen serbest bırakılmalı" dedi. Başkan Biden, konuşmasında Dışişleri bakanlığı çalışanlarına da seslenerek "Bu yönetim size işinizi yapmanız için gereken gücü verecek. Sizi hedef almayacak veya politize etmeyecek" dedi.