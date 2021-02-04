ABD Başkanı Joe Biden: ABD'nin Rusya'ya boyun eğdiği günler sona erdi

Başkanlık görevini devralması sonrası ilk ziyaretini Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığına yapan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, "Amerika geri döndü, diplomasi geri döndü" dedi.

Biden, Antony Blinken'ın Dışişleri Bakanlığı görevini zor bir dönemde aldığını vurguladı; Blinken ve ekibine ABD'nin dış politikada atacağı adımları yoğunlaştıracağı ve sorunların çözümünde diplomasi yolunu izleyeceği konusunda güvendiğini belirtti.

BIDEN KRİTİK KARARLARI ART ARDA AÇIKLADI

Biden, Almanya'dan asker çekme sürecini askıya aldığını ve ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini açıkladı.

Biden ayrıca, Trump dönemine atıf yaparak, "Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günlerin sona erdiğini" söyledi.