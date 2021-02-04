ABD Başkanı Joe Biden: ABD'nin Rusya'ya boyun eğdiği günler sona erdiÜnlü şarkıcı Hüner Coşkuner hayatını kaybettiBakan Soylu'dan Twitter'a tepki: Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz...Sosyal medya ayağa kalktı: "Bir silersin milyon yazarız!"Bir silersin milyon yazarız paylaşımlarının sebebi ne? | Devlet Bahçeli Twitter paylaşımında ne yazdı?Trabzonspor 1 - 0 Denizlispor | MAÇ SONUCULuiz Gustavo derbide var mı? Galatasaray maçında oynayabilecek mi?Didem Soydan Bartu Küçükçağlayan olayı ne? | Didem Soydan ve Bartu Küçükçağlayan neden kavga etti?Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan'dan engeli yedi!Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin usul ve esaslarına ilişkin açıklama
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. ABD Başkanı Joe Biden: ABD'nin Rusya'ya boyun eğdiği günler sona erdi

ABD Başkanı Joe Biden: ABD'nin Rusya'ya boyun eğdiği günler sona erdi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Trump dönemine atıfta bulunarak, "Rusya'nın agresif eylemleri karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin boyun eğdiği günlerin sona erdiğini" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden: ABD'nin Rusya'ya boyun eğdiği günler sona erdi

Başkanlık görevini devralması sonrası ilk ziyaretini Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığına yapan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, "Amerika geri döndü, diplomasi geri döndü" dedi.

Biden, Antony Blinken'ın Dışişleri Bakanlığı görevini zor bir dönemde aldığını vurguladı; Blinken ve ekibine ABD'nin dış politikada atacağı adımları yoğunlaştıracağı ve sorunların çözümünde diplomasi yolunu izleyeceği konusunda güvendiğini belirtti.

BIDEN KRİTİK KARARLARI ART ARDA AÇIKLADI

Biden, Almanya'dan asker çekme sürecini askıya aldığını ve ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini açıkladı.

Biden ayrıca, Trump dönemine atıf yaparak, "Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günlerin sona erdiğini" söyledi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT