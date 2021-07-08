ABD Başkanı Joe Biden açıkladı: Afganistan'daki askeri misyonumuz 31 Ağustos'ta sona erecek Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, açıklamasında "Afganistan'daki askeri misyonumuz 31 Ağustos'ta sona erecek. Taliban, askeri açıdan 2001'den bu yana en güçlü durumda. Orada kalsaydık askerlerimiz daha çok saldırıya uğrayacaktı" ifadelerini kullandı.

A+ A-

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Afganistan'daki askeri misyonumuz 31 Ağustos'ta sona erecek. Taliban, askeri açıdan 2001'den bu yana en güçlü durumda. Orada kalsaydık askerlerimiz daha çok saldırıya uğrayacaktı" Detaylar geliyor... Berkem Temizel Gece Editörü