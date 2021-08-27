ABD Başkanı Joe Biden: "Unutmayacağız. Sizi yakalayacağız ve bunun bedelini ödettireceğiz"

ABD Başkanı Biden, Kabil Havalimanında gerçekleştirilen saldırıyı affetmeyeceklerini belirterek, kendi belirleyecekleri yer ve zamanda saldırıya karşılık vereceklerini söyledi. Biden, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen saldırıda 12 ABD askerinin hayatını kaybetmesinin ardından Beyaz Saray'da basın toplantısı gerçekleştirdi.

"BEDELİNİ ÖDETTİRECEĞİZ!"

Biden, tüm gün Savunma Bakanlığı ile beraber Washington, Afganistan ve Katar'daki kumandanlarla yakın temas halinde olduklarının altını çizdi. 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan tahliye edilen kişi sayısının 100 bini aştığını kaydetti. Saldırıyı gerçekleştiren failleri yakalayıp, bedelini ödeteceklerini belirten Biden, "Bu saldırıyı düzenleyenlere ve Amerika'ya zarar vermek isteyenlere mesajım şudur ki affetmeyeceğiz, unutmayacağız. Sizi yakalayacağız ve bunun bedelini ödettireceğiz." ifadesini kullandı.

"SALDIRI HAZIRLAMALARI İÇİN EMİR VERDİM"

Biden, son haftalarda IŞİD'in Kabil Havalimanı'na saldıracağına ilişkin istihbarat aldıklarını belirterek, bu nedenle de Afganistan'daki misyonlarını 31 Ağustos'a kadar bitirmekte kararlı olduklarını söyledi.

ABD komutanlarına IŞİD için saldırı planları için hazırlanmaları emri verdiğini belirterek, "Teröristlerin bizim misyonumuzu durdurmalarına izin vermeyeceğiz. Tahliyeleri sürdüreceğiz. Aynı zamanda komutanlarıma IŞİD'ın kilit varlıklarına, liderlerine ve tesislerine saldırı planları hazırlamaları emri verdim. Seçtiğimiz vakit, yer ve zamanda kuvvet ve hassasiyetle bu saldırıya yanıt vereceğiz. Bilmenizi isterim ki bu IŞİD teröristleri kazanamayacak. Amerikalıları kurtaracağız, Afgan müttefiklerimizi çıkaracağız. Boyun eğmeyeceğiz." cümlelerii kullandı.

Biden, Afganistan'dan çıktıktan sonra da ülkeden ayrılmak isteyen Amerikalıları çıkarmak için yeni yollar bulacaklarını dile getirdi.