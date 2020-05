ABD Başkanı Trump: ANTIFA'yı terör örgütü olarak ilan edeceğiz

ABD Başkanı Trump, George Floyd'un Minneapolis'te polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesi sonrasında başlayan ve birçok eyalete yayılan protestolarda yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Gösterilerden dolayı ANTIFA(Anti-Faşist Protesto Hareketi) isimli anti-faşist görüşlü grubu sorumlu tutan Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "ABD ANTIFA'yı terör örgütü olarak ilan edecek" dedi.

Trump bir diğer paylaşımda ise, "Dün gece Minneapolis, Minnesota'ya geldikten hemen sonra yaptıkları harika bir iş çıkardı, Ulusal Muhafızlarımızı tebrik ediyorum. ANTIFA liderliğindeki anarşistler ve diğerleri çabucak kontrol altına alındı. Belediye Başkanı bunu ilk gece yapsaydı, hiçbir sorun olmazdı" dedi.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.