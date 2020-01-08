ABD Başkanı Trump: Dünyanın en önemli teröristini ortadan kaldırdık

Beyaz Saray, Trump'ın, İran'ın Irak'taki Amerika Birleşik Devletleri üslerini vurması ile ilgili kameralar karşısına geçip açıklamalarda bulunacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donal Trump açıklamalarda bulundu.

Trump'ın açıklamalarından satırbaşları:

Dün geceki saldırıda hiçbir ABD zaiyati gerçekleşmemiştir.

Sadece minimal bir hasar oluşmuştur.

ABD güçlerimiz her şeye hazırdır.

Amerikan askerlerinin cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum.

Ülkeler İran'ın istikrarsızlaştırıcı davranışlarına göz yummuştur. Bu son buldu.

Biz buna asla izin vermeyeceğiz.

Süleymani yeni saldırılar planlıyordu, onu durdurduk.

Dünyanın 1 numaralı teröristi ortadan kaldırdık.

Çok öncesinde öldürülmesi gerekiyordu.

Yemen'de, Suriye'de, Afganistan'da cehennemi yaşattılar.

İran nükleer sevdasından vazgeçip, teröre desteğini geri çekmelidir.

Artık İran anlaşmasının geçmişteki kalıntılarından uzak durmalı.

İran'la yeni bir anlaşma yapmak ve dünyayı güvenli bir hale getirmeliyiz.

İran'ın büyük potansiyelini gerçekleştirmesi için yeni bir anlaşma yapmalı.

İran şiddeti körüklemekte. Nefreti körüklediği sürece Ortadoğu'da barış sağlanamaz.

Artık kimsenin tahammülü kalmamıştır.

ABD silahlı kuvvetleri hiç olmadığı kadar güçlüdür.

Amerikanın gücü hem askeri hem de ekonomiktir. Bu açıdan caydırıcıdır.

3 ay önce DEAŞ'ı %100 ortadan kaldırdık ve Bağdadi'yi öldürdük. DEAŞ de İran'ın doğal bir düşmanıdır.

Sizin de büyük bir geleceğe sahip olmanızı istiyoruz. Dünya ülkeleri ile uyum içinde yaşamanızı istiyoruz.

ABD barış için hazır.

Ayrıntılar geliyor...

NE OLMUŞTU?

Kasım Süleymani, Trump'ın talimatıyla Bağdat'da düzenlenen operasyon sonucunda hayatını kaybetmişti.

Kasım Süleymani'nin ölümünün ardından tansiyon artarken, 2 ülkeden peş peşe tehdit mesajları gelmişti.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU, ABD ÜSLERİNİ VURDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıkladı.