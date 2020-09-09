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ABD Başkanı Trump mutlu olacak! Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi

ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Parlamentosu üyesi Christian Tybring-Gjedde tarafından 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.

ABD Başkanı Trump mutlu olacak! Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi

Koronavirüs salgını sürecini kötü yönetmesi ve açıklamalarıyla gündem olan ABD Başkanı Donald Trump bu kez farklı bir olayla gündeme geldi. ABD yerel basınında yer alan haberlere göre Trump, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki barışın sağlanmasına yardımcı olduğu için Norveç Parlamentosu üyesi Christian Tybring-Gjedde tarafından, 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi. 

Tybring-Gjedde, Trump yönetiminin BAE ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde kilit rol oynadığını belirtti. Gjedde, "Orta Doğu ülkelerinin BAE’nin izinden gitmesi beklendiği gibi bu anlaşma, Orta Doğu’yu işbirliği ve refah bölgesine dönüştürebilecek bir oyun değiştirici olabilir” dedi.  Ayrıca Tybring-Gjedde, çok sayıda ABD askerini Orta Doğu’dan geri çektiği için de övgüde bulundu.

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