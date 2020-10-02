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ABD Başkanı Trump'ın oğlu, kızı ve damadının test sonuçları açıklandı!

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüse yakalanmasının ardından ikilinin tüm yakın çevresine test yapıldığı ve oğlu Barron Trump, kızı Ivanka Trump ve Jared Kushner'in testlerinin negatif olduğu açıklandı.

ABD Başkanı Trump'ın oğlu, kızı ve damadının test sonuçları açıklandı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından oğlu Barron Trump, kızı Ivanka Trump ve Jared Kushner'in test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yakın çevresindeki herkese test yapıldığı bildirildi. Trump'ın oğlu Barron Trump'ın, kızı Ivanka Trump'ın ve Ivanka'nın eşi Jared Kushner'in testlerinin negatif çıktığı duyuruldu. Kushner ve Ivanka, ABD Başkanı Trump'a en yakın isimler olarak biliniyor ve aynı zamanda Trump yönetiminde danışmanlık yapıyorlar.

ABD Başkanı Trump'ın oğlu, kızı ve damadının test sonuçları açıklandı!ABD Başkanı Trump'ın oğlu, kızı ve damadının test sonuçları açıklandı!

Berna Akkaya
Editör


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