ABD Büyükelçiliği'nden Bahçeli paylaşımına ilişkin yeni açıklama

Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği, Twitter'dan, FETÖ firarisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımının beğenilmesi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, “Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet’in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İşte ABD Büyükelçiliği'nin o paylaşımı