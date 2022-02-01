ABD Büyükelçisi Flake ile görüşen İmamoğlu, İngilizcesiyle rezil oldu! "Okey, I am okey "

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından göreve başlayan ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake ile İstanbul'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Flake, Saraçhane'deki İBB binasına gelerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Görüşmeye ilişkin olarak İBB'den yapılan açıklamada İmamoğlu'nun Askıda Fatura uygulaması hakkında Flake'e bilgi verdiği belirtildi. İkilinin görüşmede muhtemel iş birliği alanları ve yerel girişimleri destekleme konularında fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

ALAY KONUSU OLDU

Görüşmeye ilişkin olarak sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise çok konuşuldu. Büyükelçi Flake'in İngilizce," Açıkçası Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri için vazgeçilmez bir müttefik. Çok önemli bir zamanda aramızdaki bu bağ oldukça önemli, dolayısıyla burada olduğum için kendimi şanslı hissediyorum" ifadelerinin ardından sessiz kalan Ekrem İmamoğlu'nun ,"Okey, I am okey " (Tamam, ben iyiyim) demesi sosyal medyada alay konusu oldu.

İŞLETME BÖLÜMÜNÜ İNGİLİZCE OKUMUŞ

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu KKTC’de iki yıllık eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’ne yatay geçiş yaptığı ve İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden 1994 yılında mezun olduğu biliniyor. İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi de almıştı.

İŞTE YAPILAN YORUMLAR

Söz konusu videoya yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

- Adam İngilizce bilmiyorum demek yerine bu duruma düşmeyi göze alıyor, bizde İBB ile alakalı herhangi bir hata yaptığında kabul edip, çözmesini bekliyoruz.

- Kapalıçarşı esnafının ingilizcesi bunun yanında Oxford bitirmiş gibi kalır.

- Demek ki bu rezillikten sonra, ingilizce hoca tavsiyesi için, uzun bacak İngiliz ile balıkçıda buluşmuş. Önemli demesinin sebebi de buymuş.

- Bilmiyorum demek, biliyormuş gibi yapıp rezil olmaktan daha iyidir ama rezil olmak adamların zerre umurunda değil..

Ortaya çıkan her yalanlarının ardından takındıkları pişkin ifadeler de bu rezillik aşinalığını ispatlar nitelikte..

- Vay arkadaş, rahatlığa bak. Ne derse desin sıkıntı yoktu zaten.

- Eziklik değil mi bu... Bir de hareketler yapıyor, kalktım kalkcam konuştum konuscam karıştırdım , aslında konuşsam var ya ohooo, okey...

- Mustafa sarıgül sandım Allah kahretmesin 50 kere izledim