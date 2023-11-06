ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e Türkiye'de soğuk duş! Havalimanında tek başına açıklama yapması dikkat çekti

ABD Dışişleri bakanı Antony Blinken İsrail - Filistin savaşını görüşmek için Türkiye'ye yaptığı ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile 2.5 saate yakın yaptığı görüşmeden sonra ortak basın toplantısı yapılmaması ve havalimanında açıklama yapması dikkatlerden kaçmadı.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e Türkiye'de soğuk duş! Havalimanında tek başına açıklama yapması dikkat çekti 1

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmesinin ardından havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan ile Blinken'ın ortak açıklama yapmaması dikkati çekti.

Gazze konusunda çalışmaların devam ettiğini söyleyen Blinken, "Buradaki derin endişeleri biliyoruz. Gazze'deki korkunç bedeli görüyoruz. Filistinlilerin, masum sivillerin ödediği bedeli görüyoruz. Buradaki endişeyi paylaşıyoruz ve her gün çalışıyoruz bu konuda. İsraillilerle temas halindeyiz. Atabilecekleri adımları konuştuk. Sivil kayıpları azaltmak için atılabilecek adımları ve Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılması için somut adımların önümüzdeki günlerde hayata geçtiğini göreceksiniz. Büyük miktarda yardımın Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşması için gerekli adımların önümüzdeki günlerde atıldığını göreceksiniz. Gazze'den sivillerin çıkarılması konusunda da önemli adımlar ve önemli görüşmeler yaptık. Görüşmenin de ötesinde farklı bölge ülkelerinin etkilerini kullanarak çatışmanın bölgeye yayılmaması için elimizden geleni yaptık. Bu son derece kritik. Bölge ülkeleri de bunun yaşanmaması için son derece büyük bir çaba gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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