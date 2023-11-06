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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e Türkiye'de soğuk duş! Havalimanında tek başına açıklama yapması dikkat çekti
ABD Dışişleri bakanı Antony Blinken İsrail - Filistin savaşını görüşmek için Türkiye'ye yaptığı ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile 2.5 saate yakın yaptığı görüşmeden sonra ortak basın toplantısı yapılmaması ve havalimanında açıklama yapması dikkatlerden kaçmadı.
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