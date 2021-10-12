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ABD Dışişleri Bakanlığı: NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı: NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

YPG/PKK terör örgütünün adını zikretmeden konuşan Price, açıklamasında "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine de başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"SURİYE POLİTİKASI KONUSUNDA ANKARA İLE YAKIN İSTİŞARE HALİNDE OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

"Ateşkes bölgelerine tüm tarafların riayet etmesi, Suriye'de istikrarın güçlendirilmesi ve siyasi çözüm için çalışılması önemlidir." diyen Price, konuşmasını şöyle sürdürdü:

 "Türkiye bizim önemli bir NATO müttefikimiz ve terörle mücadeleden Suriye'de çatışmanın sona erdirilmesine kadar birçok alanda ortak çıkarlarımız var. Suriye politikası konusunda Ankara ile yakın istişare halinde olmaya devam edeceğiz."

Öte yandan Price, F-16'larla ilgili bir soru üzerine, savunma alanındaki satışlarla ilgili Kongreye bildirim yapılana kadar herhangi bir yorumda bulunmayacaklarını söyledi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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