ABD endişeli: Koronavirüs aşılarının üretim kontrolü Rusya ve Çin'in eline geçiyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele, küresel çapta hız kesmeden devam ediyor. Salgının ancak aşı ile kontrol altına alınabileceği konusunda hemfikir olan uzmanların bu görüşü üzerine çalışmaya koyulan bilim insanları, birçok ülkede farklı aşılar geliştirerek salgının önüne geçmeyi hedeflerken bu konuda en başarılı iki ülke, aşıları patent alarak çok sayıda ülkeye sevk edilen Rusya ve Çin olarak görülüyor. Ancak ABD bu durumdan rahatsız. ABDli ilaç şirketleri tarafından hükümete yapılan uyarıda, koronavirüs aşılarına ilişkin patent haklarını askıya alma kararını desteklememe çağrısı yapıldığı öğrenildi.

KANSER VE KALP HASTALIKLARI İÇİN DE TEKNOLOJİ GELİŞTİRİYORLAR

Financial Times'ın (FT) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD'li koronavirüs aşısı üreticileri, Kovid-19 aşılarına ilişkin patent haklarının geçici olarak askıya alınması halinde Çin ve Rusya'nın gelecekte sadece aşıların geliştirilmesi için değil, aynı zamanda kanser veya kalp hastalıkları ilaçları için de kullanılabilecek matris RNA teknolojisini elde edebileceklerini ifade etti.

TRUMP, AB ÜLKELERİ, İNGİLTERE VE İSVİÇRE KARŞI ÇIKTI

Önerinin Ekim 2020'de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) toplantısında Güney Afrika ve Hindistan tarafından sunulduğunu belirten FT, yaklaşık 60 ülkenin öneriyi desteklediğini, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra İngiltere, AB ülkeleri ve İsviçre'nin öneriye kararlılıkla karşı çıktıklarını anımsattı.

AMAÇ FAKİR ÜLKELERDE ÜRETİMİ ARTIRMAK

Güney Afrika ve Hindistan'ın önerisi, daha zengin üyelerin, 80'den fazla gelişmekte olan ülkenin fakir ülkeler için koronavirüs aşılarının üretimini artırmak amacıyla patent haklarından feragat etmesini öngörüyordu.