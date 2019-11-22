ABD, iki dünya devini yasakladı!

Huawei ve ZTE ürünleri "güvenlik tehdidi" gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklandı.

GEREKÇE: GÜVENLİK TEHDİDİ

Konuya ilişkin oylama yapan Federal Haberleşme Komisyonu, Amerikan telekomünikasyon firmalarının devlet desteğiyle Huawei ve ZTE şirketlerinden ekipman alımını, "güvenlik tehdidi" gerekçesiyle engelleme kararı aldı.

Komisyonun, söz konusu Amerikan firmalarının daha önce satın aldıkları Huawei ve ZTE ekipmanlarını ellerinden çıkarmasına gerek olup olmadığı yönünde bir değerlendirme yaptığı belirtildi.

KÜÇÜK ŞİRKETLER ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ZARAR GÖRECEK

ABD medyasında konuya ilişkin yer alan haberlerde, büyük ölçekli firmaların zaten bu ekipmanları kullanmadığı için söz konusu karardan herhangi bir şekilde etkilenmeyeceği ancak küçük şirketlerin önemli ölçüde zarar göreceği ifade edildi.

HUAWEI'DEN SERT AÇIKLAMA: YASA DIŞI BİR KARAR!

Öte yandan ZTE, henüz herhangi bir yorumda bulunmazken, Huawei yetkilileri ise kararı "yasa dışı" olarak tanımlayarak, ekipmanlarının "güvenlik tehdidi" oluşturduğuna yönelik delil olmadığını vurguladı.