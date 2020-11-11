ABD ile DSÖ arasında koronavirüse ilişkin gerginlik!

194 üyeli Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst karar organı olan 73'üncü Dünya Sağlık Asamblesi (DSA), örgütün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde sürüyor...

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü'nü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede başarısızlıkla ve "Çin'e merkezli" olmakla suçlayıp Dünya Sağlık Örgütü'nden 6 Temmuz 2021'de çekileceğini açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nden yapaılan yeni açıklama ile örgüte yönelik suçlamalar devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı Küresel İlişkiler Ofisi Başkanı Garrett Grigsby, video konferans yolu ile katıldığı asamblede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kökeninin araştırılmasına değindi.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı Küresel İlişkiler Ofisi Başkanı Garrett Grigsby,"Üye devletler, sadece birkaç gün önce virüsün kökenine yönelik soruşturma için 'iş tanımı' hakkında bilgilendirildi" dedi. Grigsby, iş tanımının DSÖ'nün tüm üye ülkeleriyle şeffaf şekilde müzakere edilmediğini belirtti.

Garrett Grigsby, virüsün kökenine ilişkin iş tanımı ve soruşturmanın kendisinin, 73'üncü DSA'da üye devletler tarafından sağlanan yetki ile tutarsız göründüğünü ifade ederek, "Kovid-19'un kökenini şeffaf ve kapsamlı araştırma yoluyla anlamak, görevi yerine getirmek için yapılması gereken şeydir." uyarısında bulundu.

Bakan Koca önerdi, Dünya Sağlık Örgütü kabul etti

DSA'YA SERT TEPKİ

Benzer şekilde, "Kovid-19 salgınıyla nasıl mücadele edileceğine dair" DSÖ ve üye devletlere sunulan tüm bilgilerden yararlanamadıklarından yakınan Grigsby, Tayvan'ın salgına karşı mücadelede "parlak bir başarı" elde etmesine rağmen DSA'ya gözlemci olarak davet edilmemesini kınadı.

Garrett Grigsby, DSÖ'ye üye devletlerin salgınla mücadeledeki deneyimlerini birbirleriyle paylaşmasının önemine dikkati çekerek, "Bu nedenle Tayvan'ın DSA'ya gözlemci olarak katılmasını engellemek ters etki oluşturur." diye konuştu.

Öte yandan, Cenevre'deki tramvaylarda Tayvan'ın DSA'ya katılması yönündeki reklamlar da dikkati çekti.

ÇİN'E DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN EKİP GÖNDERİLMİŞTİ

Virüsün kaynağını araştırmada geç kalmakla eleştirilen DSÖ, temmuz ayında Çin'e 2 kişiden oluşan bir ekip göndermişti.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 30 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 salgınına ilişkin, "DSÖ, gelecekteki salgınları önlemek adına virüsün kökenini belirlemek için çalışmaya devam ediyor. Bugün, bir grup uluslararası uzman Çinli meslektaşları ile ilk sanal toplantısını gerçekleştirdi." bilgisini paylaşmıştı.

Toplantıya kendisinin de katıldığını aktaran Ghebreyesus, virüsün kökeninin tespit edilmesi için bilim insanlarının devam eden araştırmalarına her türlü desteği vereceğini kaydetmişti.

Öte yandan, ABD ve bazı ülkelerin 73'üncü Dünya Sağlık Asamblesi'ne Tayvan'ın gözlemci olarak davet edilmesi teklifi dün reddedilmişti.