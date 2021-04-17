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  3. ABD-Japon müttefikliği vurgusu! ABD Başkanı Biden, Japonya Başbakanı Suga ile görüştü

ABD-Japon müttefikliği vurgusu! ABD Başkanı Biden, Japonya Başbakanı Suga ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Yoshihide Suga bugün Beyaz Saray’da bir araya geldi. Biden, "Bugün Başbakan Suga ve ben, ABD – Japonya müttefikliği ve güvenliği için demir gibi sağlam desteğimizi teyit ediyoruz" dedi.

ABD-Japon müttefikliği vurgusu! ABD Başkanı Biden, Japonya Başbakanı Suga ile görüştü

ABD Başkanı Biden, Bayaz Saray'da yaptığı açıklamada "Bugün Başbakan Suga ve ben, ABD – Japonya müttefikliği ve güvenliği için demir gibi sağlam desteğimizi teyit ediyoruz" dedi. Biden ikili görüşmenin yapıcı olduğunu ekleyerek Çin ve Kuzey Kore ile ilgili problemlerde iki ülkenin birlikte çalışacağını belirtti.

"PASİFİK'TEKİ İKİ ÖNEMLİ DEMOKRASİYİZ"

Suga'da Çin ile açık bir şekilde konuşulması gerekliliği konusunda Biden ile aynı fikirde olduğunu belirterek "Özgürlük, demokrasi, insan hakları ve kanunlar Pasifik bölgesinde fark yaratacak evrensel değerlerdir" dedi. Suga bu değerlerin dünya genelinde de başarının ve istikrarın temeli olduğunu da belirtti.

ORTAK TEKNOLOJİ YATIRIMLARI MESAJI

Görüşmede ayrıca iki taraf da 5G teknolojileri, yapay zeka ve kuantum teknolojileri alanına birlikte yatırım yapacaklarını da duyurdu. Görüşme bölgede artan Çin baskısına karşın ABD ile Japonya işbirliğini simgelemesi aşısından önem taşıyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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