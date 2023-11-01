ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Tüm piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed)'in faiz kararını bekliyordu. Bu akşam yaptığı açıklamada Faiz artırımına gitmeyerek 5,50'de sabit bıraktı

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ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı 1

ABD MERKEZ BANKASI FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI

ABD Merkez Bankası Fed faizi değiştirmedi ve yüzde 5,50'de bıraktı. ABD'de faiz 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,50'de kalırken enflasyon hedefi ise yüzde 2 olarak korunuyor. Enflasyon hedefine ulaşılması için bir faiz artırımının daha gerçekleşmesi ihtimali beklentiler arasında yer alıyor.

Fed faiz kararını oybirliğiyle aldı. Federal Açık Piyasa İşlemleri Komitesi'nin faiz açıklamasında istihdam piyasasında kazanımların yavaşladığı öne sürüldü. Enflasyonun yüksek seyrettiğine değinen FOMC "Daha yüksek uzun vadeli faizlerin ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratması büyük olasılık" notunu paylaştı.

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