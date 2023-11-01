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ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Tüm piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed)'in faiz kararını bekliyordu. Bu akşam yaptığı açıklamada Faiz artırımına gitmeyerek 5,50'de sabit bıraktı
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