ABD polisinin siyahi kadını vurduğu kamera görüntüleri ortaya çıktı

ABD'nin Tenessee eyaletine bağlı Nashville kentinde meydana gelen olayda polis uyuşturucu ihbarı nedeniyle siyahi bir kadının çantasını aramak isteyince işler çığırından çıktı. Adı Nika Nicole Holbert olan siyahi kadın tartışma yaşadığı memura ateş ettikten sonra polis memuru Josh Bake'de olaya silah ile karşılık vermişti. Çatışma sonucunda Holbert hayatını kaybetmiş, Bake de hastaneye sevk edilmişti.

Nashville polis sözcüsü Don Aaron açıklama yapmak yerine vücut kamerası görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.

POLİS ŞOK TABANCASI KULLANIRKEN KADIN, POLİSİ GÖĞSÜNDEN VURUYOR

Görüntülerde ilk olarak, Josh Bake adındaki polis memurunun Nika Nicole Holbert adındaki siyahi kadının çantasında uyuşturucu olduğundan şüphelenmesi nedeniyle arama yapmak için istemesi fakat ardından kadının çanta ile arabaya doğru koşması yer alıyor. Ardından polis, kadını durdurmak için şok tabancası kullandığı sırada göğsünden vuruluyor ve olaya aynı şekilde, silahla karşılık veriyor.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonucu ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden polis memurunun ise sağlık durumunun iyi olduğunu edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Tennessee Soruşturma Bürosu ve bağımsız bir kolluk kuvvetleri inceleme kurumu, Baker'ın görev politikalarını ihlal edip etmediğine yönelik soruşturma başlattı.