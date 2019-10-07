ABD Savunma Bakanı Mark Esper Türkiye paylaşımını sildi!

Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme kararı sonrası Türkiye'nin bölgeye yönelik askeri operasyon başlatması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, geçtiğimiz saatlerde sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı "Bakanlık, Suriye'nin kuzeydoğusuna bir Türk operasyonunu onaylamıyor. Türkiye'ye, bölgeye ve ötesine olası eylemlerin istikrarsızlaştırıcı sonuçlarını hatırlatmak için diğer NATO müttefikleri ve koalisyon ortaklarımızla birlikte çalışacağız" şeklindeki paylaşımını sildi.