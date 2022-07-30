ABD Savunma Bakanlığı eski müsteşarı Zakheim mest oldu! "Erdoğan Nobel'e aday gösterilmeli"

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen tahıl anlaşmasının yankıları tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Son olarak ABD Savunma Bakanlığı eski müsteşarı Dov S. Zakheim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı süreçteki başarısından ötürü tebrik etti. "Anlaşma tam manasıyla bir cankurtaran" şeklinde konuşan eski Pentagon müsteşarı "Erdoğan, Nobel'e aday gösterilmeli" ifadelerine yer verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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ABD Savunma Bakanlığı eski müsteşarı Zakheim mest oldu! "Erdoğan Nobel'e aday gösterilmeli"

Türkiye'nin ev sahipliğinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzaların atıldığı, tahıl ve gıda maddelerinin dünyaya güvenli şekilde sevk edilmesini sağlayacak tarihi tahıl anlaşması dünyaya rahat bir nefes aldırdı. Başarıyla sonuçlanan anlaşma sonrası ABD Savunma Bakanlığı eski müsteşarı Dov S. Zakheim "Erdoğan Nobel'e aday gösterilmeli" ifadelerine yer verdi.

ABD Savunma Bakanlığı eski müsteşarı Zakheim'in isteği dikkat çekti! Erdoğan Nobel'e aday gösterilmeli

"ANLAŞMA TAM MANASIYLA CANKURTARAN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlaşma sürecindeki çabası ve başarısı için övgüler sıralayan Zakheim, "Anlaşma tam manasıyla bir cankurtaran" ifadesini kullanarak "Tahıl anlaşmasının Türkiye Cumhurbaşkanı için büyük bir zafer olduğuna şüphe yok. Erdoğan, İstanbul'da imzalanan anlaşmanın törenine gitti ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten büyük övgü aldı. Erdoğan'ın dış politikası saldırgan ve tutarsız olabilir, ancak anlaşmanın mümkün olmasının tek nedeni, savaşan iki tarafla iyi ilişkiler sürdürmeyi başarmasıydı.

ABD Savunma Bakanlığı eski müsteşarı Zakheim'in isteği dikkat çekti! Erdoğan Nobel'e aday gösterilmeli

"Erdoğan'ın otoriter iç siyaseti, liberal Norveç Nobel Komitesi tarafından dikkate alınması ihtimalini düşürüyor. Ancak Erdoğan, Nobel Barış Ödülü'ne en azından aday gösterilmeyi hak ediyor." şeklinde konuştu.

ABD Savunma Bakanlığı eski müsteşarı Zakheim'in isteği dikkat çekti! Erdoğan Nobel'e aday gösterilmeli

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