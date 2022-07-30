ABD Savunma Bakanlığı eski müsteşarı Zakheim mest oldu! "Erdoğan Nobel'e aday gösterilmeli"

Türkiye'nin ev sahipliğinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzaların atıldığı, tahıl ve gıda maddelerinin dünyaya güvenli şekilde sevk edilmesini sağlayacak tarihi tahıl anlaşması dünyaya rahat bir nefes aldırdı. Başarıyla sonuçlanan anlaşma sonrası ABD Savunma Bakanlığı eski müsteşarı Dov S. Zakheim "Erdoğan Nobel'e aday gösterilmeli" ifadelerine yer verdi.

"ANLAŞMA TAM MANASIYLA CANKURTARAN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlaşma sürecindeki çabası ve başarısı için övgüler sıralayan Zakheim, "Anlaşma tam manasıyla bir cankurtaran" ifadesini kullanarak "Tahıl anlaşmasının Türkiye Cumhurbaşkanı için büyük bir zafer olduğuna şüphe yok. Erdoğan, İstanbul'da imzalanan anlaşmanın törenine gitti ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten büyük övgü aldı. Erdoğan'ın dış politikası saldırgan ve tutarsız olabilir, ancak anlaşmanın mümkün olmasının tek nedeni, savaşan iki tarafla iyi ilişkiler sürdürmeyi başarmasıydı.

"Erdoğan'ın otoriter iç siyaseti, liberal Norveç Nobel Komitesi tarafından dikkate alınması ihtimalini düşürüyor. Ancak Erdoğan, Nobel Barış Ödülü'ne en azından aday gösterilmeyi hak ediyor." şeklinde konuştu.