ABD tarihinde bir ilk! Biden NATO zirvesi sonrası yayınladığı vido ile başkan Erdoğana teşekkür etti

ABD tarihinde bir ilk yaşanarak, başkan Joe Biden, Recep Tayyip Erdoğan'a "Cesaretiniz, diplomasiniz ve liderliğiniz için teşekkürler" diyerek video yayınlayarak teşekkür etti.

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ABD Başkanı Joe Biden, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda Türkiye ile varılan anlaşmaya işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz." dedi.

Biden, NATO zirvesiyle ilgili bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin video kolajını yayınladı.

"CESARETİNİZ, DİPLOMASİNİZ VE LİDERLİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Başkan Biden, "Dün Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Bu zirvenin, NATO savunmasına olan bağlılığı yeniden teyit ettiğini kaydeden Biden, "Umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği dünkü görüşmede de Erdoğan'a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için teşekkür etmişti.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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