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ABD, ülkeye girişte koronavirüs testi isteyecek!

ABD, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hava yoluyla gelenlerden negatif Kovid-19 test sonucu isteneceğini duyurdu.

ABD, ülkeye girişte koronavirüs testi isteyecek!

ABD tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili olarak yeni bir önlem alacağını duyurdu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 26 Ocak'tan itibaren ülkeye hava yoluyla gelenlerden negatif Kovid-19 testi sonucu isteyecek.

CDC Direktörü Robert Redfield, yaptığı yazılı açıklamada, ülkeye hava yoluyla giriş yapan herkesten son 72 saat içinde yapılmış "negatif" test sonucu isteneceğini belirtti. 

Uygulamanın 26 Ocak'tan itibaren hayata geçeceğini kaydeden Redfield, "Test tüm riskleri ortadan kaldırmaz, ancak bir süre evde kalmak, maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak gibi önlemlerle desteklendiğinde, seyahatlerimiz daha güvenli ve sağlıklı hale gelebilir." değerlendirmesinde bulundu. 

ABD, 25 Aralık'ta İngiltere'den ülkeye gelecek tüm yolcuların yeni tip koronavirüs testlerinin negatif olması şartını getirmişti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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