Sodyum Klorür ne demek, TDK'ya göre Sodyum Klorür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Milan – Inter yarı final maçı canlı izle | Milan – Inter maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiABD ve NATO'dan Ukrayna'ya 70 savaş uçağıAlçılı Sargı Bezi Kesim Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıTrabzonspor 2 – 0 Antalyaspor | Maç SonucuMonografi ne demek, TDK'ya göre Monografi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Süper Loto sonuçları 1 Mart Salı | 01.03.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıHDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldıBir Zamanlar Çukurova setinde ortalık karıştı! Başrol oyuncuları Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol birbirlerinin üzerine yürüdü, boğaz boğaza geldi!Kesimci (Saraciye) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. ABD ve NATO'dan Ukrayna'ya 70 savaş uçağı

ABD ve NATO'dan Ukrayna'ya 70 savaş uçağı

Bugün Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı 6. günü. Ukrayna Rusya işgaline karşı ülkesini savunmaya devam ederken AB ve NATO’dan gelen destek her geçen gün artıyor. Bu çerçevede Kiev'e AB ve NATO'dan, 70 adet savaş uçağı gönderilecek.

ABD ve NATO'dan Ukrayna'ya 70 savaş uçağı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 6'ıncı gününde. Ülkesini savunmaya çalışan Ukraynalılara AB ve NATO'dan destekler gelmeye devam ederken, iki oluşumdan Kiev'e savaş uçağı gönderilmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda Kiev hükümetine, ülkelerini savunması amacıyla AB ve NATO tarafından 70 adet savaş jeti gönderilecek.

ABD ve NATO'dan Ukrayna'ya 70 savaş uçağı

70 ADET SAVAŞ UÇAĞI

Avrupa Birliği (AB), geçtiğimiz günlerde Ukrayna’ya savaş uçağı desteğinde bulunacağını açıklamıştı. Ukrayna’ya yönelik savaş uçağı desteğinin detayları belli oldu. Edinilen bilgiye göre; Bulgaristan, Polonya ve Slovakya tarafından Ukrayna’ya 70 adet savaş uçağı gönderilecek.

Bulgaristan 16 adet MiG-29 ve 14 adet Su-25, Polonya 28 adet MiG-29 ve Slovakya ise 12 adet MiG-29 savaş uçağını Ukrayna’ya sevk edecek. Ayrıca Ukrayna, Polonya havalimanlarında Ukrayna pilotlarının muharebe görevlerini yerine getirebileceği üsler kurabilecek.

ABD ve NATO'dan Ukrayna'ya 70 savaş uçağı

UKRAYNALI PİLOTLARA BİLİNDİK UÇAKLAR

Ukrayna’ya yönelik savaş uçağı desteğinin MiG-29 ve Su-25 gibi nispeten eski nesil uçaklardan oluşmasının en önemli sebebi, bu uçakların muadillerinin halihazırda Ukrayna Hava Kuvvetleri envanterinde bulunuyor olmasıdır. Böylelikle Ukraynalı pilotlar, aviyonik açıdan eğitim aldıktan sonra çok kısa süre içerisinde yeni gelen MiG-29 ve Su-25 uçaklarını kullanıma alabilecek.

ABD ve NATO'dan Ukrayna'ya 70 savaş uçağı

SON TEKNOLOJİ VE MÜHİMMAT

Polonya, Bulgaristan ve Slovakya’nın MiG-29’ları, kullanıldıkları dönemlerde belirli modernizasyon programlarından geçtiler. Özellikle Slovak MiG-29’ları, RSK MiG, BAE Systems ve Rockwell Collins tarafından kapsamlımodernizasyonlara tabii tutuldu.

Polonya, Bulgaristan ve Slovakya, savaş uçaklarının yanında mühimmatları da Ukrayna’ya sevk edecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT