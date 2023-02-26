Abdallah Jaber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdallah Jaber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdallah Jaber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdallah Jaber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdallah Jaber 17 Şubat 1993 tarihinde Tayyibe şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Filistin,İsrail uyrukludur.Gerçek adı da عبدالله جابر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdallah Jaber Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdallah Jaber, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Bnei Reineh futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Bnei Reineh takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdallah Jaber'nin Maccabi Bnei Reineh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdallah Jaber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdallah Jaber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdallah Jaber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdallah Jaber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Ramat haSharon

14 Ağustos 2013 yılında Hilal Al-Quds

1 Temmuz 2015 yılında Ahli Al-Khaleel

1 Temmuz 2019 yılında Hilal Al-Quds

1 Ağustos 2020 yılında Hapoel Hadera

1 Temmuz 2021 yılında Bnei Sakhnin

19 Ocak 2023 yılında M. Bnei Reineh

Abdallah Jaber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdallah Jaber şuan Maccabi Bnei Reineh takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Abdallah Jaber Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Kfar Saba, Hapoel Ramat HaSharon

Filistin takımında 14 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 49 maçta 2 gol atmıştır.

Filistin U23 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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