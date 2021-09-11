ABD'de 11 Eylül saldırıları, 20. yılında yapılan törenle anıldı!

ABD tarihinin en büyük terör saldırısı olarak nitelendirilen 11 Eylül 2001 yılındaki saldırının 20. yıl dönümünde, ABD'de anma töreni düzenlendi. Bayrakların yarıya indiği New York'taki tören, ilk olarak İkiz Kuleler'in yerine yapılan Ulusal 11 Eylül Anıtı ve Müzesi'nin bulunduğu alanda başladı. Törene Başkan Biden ve eşi Jill Biden’in yanı sıra eski başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton da eşleri ile birlikte katıldı.

DONALD TRUMP TÖRENLERE KATILMADI

Eski başkan George Bush, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte Pennsylvania’daki anma törenine katılırken, Donald Trump ise düzenlenen hiçbir törene katılmadı. Saldırılarda hayatını kaybeden kişilerin yakınları, yetkililer ve New Yorklular, "Ground Zero" olarak adlandırılan Sıfır Noktası'nda terör kurbanlarını anmak için bir araya geldi.

İSİMLERİ TEK TEK OKUNDU

Saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunurken, isimleri de aileleri ve yakınları tarafından tek tek okundu. Törene katılanlar, ölen kişilerin anısına anıt alanına çiçekler bıraktı.

Ünlü şarkıcı Bruce Springsteen, İkiz Kuleler'e ikinci uçağın çarptığı saat 9.03’te yapılan ikinci saygı duruşundan sonra tören alanında "seni rüyalarımda anacağım" adlı şarkısını söyledi.

"ANMA TÖRENLERİ ACILARI GERİ GETİRİYOR"

ABD başkanı Biden, tören alanında konuşma yapmazken, 11 Eylül nedeniyle Beyaz Saray’dan yayınladığı videosunda, "Ne kadar zaman geçerse geçsin, bu anma törenleri, haberleri sanki birkaç saniye önce almışız gibi acıları geri getiriyor." ifadelerine yer verdi. Daha sonra anma törenleri kapsamında eşi ile birlikte Pennsylvania’nın Shanksville yerleşkesine giden Biden, oradan da Pentagon’da düzenlenen törenlere gitmek için New York'tan ayrıldı.

Shanksville’deki törene katılan Başkan Yardımcısı Harris de burada yaptığı konuşmada, teröristlerin kaçırdığı uçaktakilerin cesaretini dile getirerek "Uçuş 93'te olanlar bize cesaretleri ve Amerikan halkının direnci hakkında çok şey anlatıyor." diye konuştu.

