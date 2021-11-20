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ABD'de bir havalimanında kazara silah ateş aldı! Tüm uçuşlar durduruldu!

ABD'de Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik noktasında bir silah kazara ateş aldı. Yaşanan bu olayın ardından tüm uçuşlar kısa süreli olarak durduruldu.

ABD'de bir havalimanında kazara silah ateş aldı! Tüm uçuşlar durduruldu!

ABD basınında yer alan haberlere göre, havalimanında iç hatlar terminalindeki kontrol noktasında kazara ateş alan silah paniğe ve tüm uçuşların durmasına neden oldu.

ABD'de bir havalimanında kazara silahın ateş aldı! Tüm uçuşlar durduruldu

Havalimanı yetkilileri, yolculara ve çalışanlara yönelik bir tehdit bulunmadığını ve kısa süreli durdurulan uçuşların yeniden başladığını duyurdu.

Atlanta Polis Departmanı ise silahın kazara ateş aldığını ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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