ABD’de kalp kriziyle hastaneye giden kişi boş yatak bulamadı: 'Öldü!'

Adamın ailesi, verdikleri ölüm ilanında DeMonia’nın kaldırıldığı Alabama’daki hastanenin 3 eyaletteki 43 hastaneyle temasa geçerek yoğun bakım ünitesi aradığını ve yalnızca Mississippi eyaletinde 300 kilometre ilerde bir ünite bulunduğunu belirtti.

Yoğun bakım ünitelerinin hepsinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarıyla dolu olduğunun bilgisini veren aile, ilanda DeMonia’nın anısına hastanelerde Kovid-19 dışındaki diğer hastalara da yer açılabilmesi için herkese aşı olma çağırısı yaptı.

ABD’de yaşanan Kovid-19 virüsünün delta varyantı dalgası nedeniyle yoğun bakım ünitelerinde yer bulmak imkansız bir hal alıyor.

Geçen hafta ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) yayımladığı araştırmada aşılanan kişilerin Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatma ve ölüm riski oranının çok düşük olduğunu kaydetti.

CDC, geçen hafta Beyaz Saray’ın basın toplantısında aşı olmayanların olanlara göre Kovid-19'a yakalanma riskinin 4,5, yoğun bakım riskinin 10, ölüm riskininse 11 kat daha yüksek olduğunu belirtmişti.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre Alabama eyaletinde son haftalarda yoğun bakım ünitelerinin ciddi sayıdaki Kovid-19 hastalarının kullanmasından kaynaklı sıkıntılar yaşanıyor.