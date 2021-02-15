ABD'de korkutan iddia: Koronavirüsün 7 ayrı mutasyonu oluşmaya başladı

Çin Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ülkelere yayılarak ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ilişkin tedirgin eden haberler gelmeye devam ediyor.

Sağlık bilimi üzerine araştırmaların yer aldığı MedRxiv adlı internet sitesinde yer alan bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmada, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 7 ayrı mutasyonu tespit edildi

Söz konusu web sitede yer alan çalışmada, ülke içinde koronavirüs ile benzer genetiğe sahip endişe verici 7 ayrı mutasyonunun oluşmaya başladığı öne sürüldü.

HENÜZ HAKEM HEYETİ TARAFINDAN ONAYLANMADI

Araştırmanın an itibarıyla hakem heyeti tarafından onaylanmadığı ifade edilirken koronavirüsün genetiğinde, temas ettiği insan bünyesine yerleşmesini kolaylaştıracak değişikliklere rastlandığı belirtildi.

"MUTASYONDA AÇIKÇA BİR ŞEYLER OLUYOR"

Araştırmanın yazarlarından Louisiana Eyalet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi viroloğu Jeremy Kamil, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mutasyonda açıkça bir şeyler oluyor. Bence burada evrimsel değişimin açık bir imzası var."

MedRxiv adlı internert sitesinde 8 Şubat'ta yayımlanan diğer bir çalışmada, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün B.1.1.7 adlı yeni varyantının Amerika Birleşik Devletleri'nde yayılımının her 10 günde katlanarak arttığı ve mevcut gidişata göre Mart 2021'e kadar birçok eyalette en baskın tür olacağı uyarısı yapılmıştı.