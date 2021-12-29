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  4. ABD'de Omicron alarmı! Bir günde 441 bin 278 vaka tespit edildi

ABD'de Omicron alarmı! Bir günde 441 bin 278 vaka tespit edildi

ABD'de Omicron varyantının yayılmasıyla birlikte bir günde 441 bin 278 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'de Omicron alarmı! Bir günde 441 bin 278 vaka tespit edildi

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan Kovid-19'un Omicron varyantı ABD'de vakaların artmasına neden oldu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, dün 441 bin 278 Kovid-19 yeni vakası ile en yüksek rakam görüldü. Söz konusu sayının şimdiye kadar ocakta tek günde görülen 294 bin 15 en yüksek sayısını geçti. 

Ülkede, Omicron varyantına bağlı olarak artışa geçen vakaların son 7 günlük ortalamasının 240 bin civarında seyrettiği bildirildi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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