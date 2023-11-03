ABD'de piyasaların merakla beklediği rakamlar açıklandı! Gram altın rekor kırdı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam ekim ayında 150 binle 180 binlik beklentinin altında artış gösterdi. Verinin ardından altının ons fiyatı yeniden 2 bin doların üzerine çıktı. 23 Ekim 1856 gören gram altın ise veri sonrası rekor tazeledi.

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ABD'de piyasaların merakla beklediği rakamlar açıklandı! Gram altın rekor kırdı

Piyasaların yakından takip ettiği ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ekim ayında tarım dışı istihdam 150 bin artış gösterdi. Ekonomistler artışın 180 bin olmasını bekliyordu.

Ülkede işsizlik oranı ise yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a yükseldi. Verinin ardından altının ons fiyatı yeniden 2 bin doların üzerine çıktı.

Geçen ay 336 bin olarak açıklanan veri 297 bin seviyesine revize edildi. İş gücüne katılım ekim ayında yüzde 62,8 seviyesinden yüzde 62,7 seviyesine geriledi.

Değeri ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın ise, haftanın son işlem gününde 1824 liraya kadar çıkarken veri sonrası gram altın 1859 ile rekor kırdı.

Kaynak: Cumhuriyet

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