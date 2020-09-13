Taçsız Kral Metin Oktay, bu yıl da unutulmadı!Josef de Souza, Beşiktaş için İstanbul'daOtluk yangınına asker müdahalesiÜsküdar'da polise küfreden kadın serbest kaldıAmasya’da çocuklara yardım devam ediyorMemur-Sen'den açlık sınırı açıklaması: 2 bin 455 lira olduABD’de polislere silahlı saldırı: 2 polis ağır yaralı67 yaşındaki annesini ağaca asılı bulduPendik'te iş arkadaşını öldüren zanlı tutuklandıPozantı'daki orman yangını kontrol altına alındı
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. ABD’de polislere silahlı saldırı: 2 polis ağır yaralı

ABD’de polislere silahlı saldırı: 2 polis ağır yaralı

ABD'nin California eyaletinde , devriye gezen memurlara yönelik bir saldırgan tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 polis vuruldu. Devriye aracına ateş açan saldırgan tarafından vurularak ağır yaralanan polis memurlarının hayatta kalma mücadelesi verdikleri öğrenildi.

ABD’de polislere silahlı saldırı: 2 polis ağır yaralı

ABD'nin California eyaletinde silahlı bir saldırgan, devriye aracındaki iki polis memurunu vurarak ağır yaraladı. California eyaletindeki Compton kentinde silahlı bir saldırgan, devriye aracındaki 2 polis memuruna ateş etti. Los Angeles County Şerif Ofisi, dün gece meydana gelen saldırıda iki şerif komiser yardımcısının ağır yaralandığını bildirdi. Şerif ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yerel bir hastaneye kaldırıldılar. İkisi de hayatta kalmak için savaşıyor" ifadelerine yer verildi.

OLAYA TRUMP'TAN TEPKİ 

Şerif ofisi açıklamasında, vurulan polislerden birinin 31 yaşında ve bir çocuk annesi olduğunu, diğerinin ise 24 yaşında olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump da yapılan saldırıya sosyal medyadan tepki gösterdi. Los Angeles County Şerif Ofisi tarafından yayınlanan videoyu paylaşan Trump, "Sertçe vurulması gereken hayvanlar" ifadelerini kullandı.

Yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde park halindeki devriye arabasına yaklaşan silahlı saldırganın ateş edip kaçtığı görülüyor.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT