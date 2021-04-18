ABD’de saldırı şoku! Eğlence merkezine silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde silahlı saldırı şoku yaşandı. ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha'da yer alan bir eğlence mekanında silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Polis David Wright yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin yaralandığını aktardı. Saldırganın kimliğinin henüz tespit edilmediğini belirten Wright, saldırının "planlı ve münferit bir olay" gibi göründüğünü dile getirdi. Wright, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade ederek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını vurguladı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı