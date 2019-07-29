İstanbul21 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silhalı saldırı da en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Saldırgan henüz yakalanmazken yaralıların çevre hastanelere kaldırıldğı belirtildi.

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

ABD'nin Kaliforniya eyaleti silahlı saldırı haberiyle gündeme geldi.

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

ABD medyasında yer alan haberlere göre, California'nın kuzeyinde her yaz yapılan Gilroy Sarımsak Festivali'nde silahlı saldırı düzenlendi.

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Yetkililer, saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını bildirdi.

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Olay yerine polis ve ambulanslar sevk edildiği, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, saldırganın henüz yakalanamadığı belirtildi.

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Ölü ve yaralıların sayısının artmasından endişe duyuluyor.

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Görgü tanıkları, saldırganın 30'lu yaşlarda beyaz erkek olduğunu ve yarı otomatik silahla etrafa ateş açtığını belirtti.

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Yerel basındaki görüntülerde silah seslerinin ardından insanların panik halinde uzaklaşmaya çalışması yer alıyor.

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT