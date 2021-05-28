ABD'de tekne faciası! Ölü ve kayıplar var

ABD'de tekne faciası yaşandı. Küba'dan Florida'ya gelen tekne, içindeki 20 kişiyle Key West adası açıklarında alabora oldu. Kazada yalnızca sekiz kişi canlı kurtarılabildi.

TEKNE İÇİNDEKİ 20 KİŞİYLE ALABORA OLDU

Küba'dan Florida'ya gelen tekne, içindeki 20 kişiyle Key West adası açıklarında alabora oldu. Kazada yalnızca sekiz kişi canlı kurtarılabildi. ABD'nin Florida Keys açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kayboldu.

KAYBOLAN 10 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, Key West Adası açıklarında, Küba'dan gelen 20 kişilik büyük bir teknenin alabora olduğunu bildirdi. Arama kurtarma ekiplerinin 2 kişinin cesedini çıkardığını belirten yetkililer, 10 kişinin arandığını kaydetti. Kurtarılan 8 kişinin ise sağlık kontrolünden geçtiği ifade edildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı