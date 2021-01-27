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  3. ABD'de Türk müziğini tanıtan Nedim Katgı hayatını kaybetti! Nedim Katgı kimdir?

ABD'de Türk müziğini tanıtan Nedim Katgı hayatını kaybetti! Nedim Katgı kimdir?

ABD'de yaklaşık 38 yıldır Türk müziğini icra eden tanınmış sanatçı Nedim Katgı, pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'de Türk müziğini tanıtan Nedim Katgı hayatını kaybetti! Nedim Katgı kimdir?

Çalıştırdığı korolarla Türk müziğinin tanıtımına katkıda bulunan ve 65 yıllık hayatı boyunca sayısız başarıya imza atan Nedim Katgı, yaşamını yitirdi.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden sanatçı pankreas kanseri ile mücadele ediyordu.

ABD'de Türk müziğini tanıtan Nedim Katgı hayatını kaybetti! Nedim Katgı kimdir?

1980'de mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Konservatuarında 1982'ye kadar öğretim görevlisi olarak çalışan sanatçı, Sezen Aksu başta olmak üzere, Bülent Ersoy, Muazzez Abacı, Yıldırım Gürses, Neşe Karaböcek ve Erol Evgin gibi birçok ünlü isimle müzik çalışmaları yaptı.

Kariyerine 1983'ten sonra New York'ta devam eden Katgı, Amerikalı müzik grupları ile aynı sahnede Caz, Funk ve World Music türlerinde eserler çaldı.

ABD'de Türk toplumuna yönelik hemen her organizasyonda görev alan Nedim Katgı, yıllarca Türkiye'den gelen ünlü sanatçıların tercih ettiği prodüktör ve piyanist olarak konserler organize etti.

NEDİM KATGI KİMDİR?

Yarım asrı aşkın sanat hayatının büyük bölümünde, ABD'de Türk müziğinin yayılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışan sanatçı, Turkish Music Association ve 2008'de kurduğu New York Atatürk Korosu bünyesinde yüzlerce kişiye Türk müziği makamları öğretti ve onlarca konser verdi.

Türkiye'ye ait değerlerin hayatı boyunca temsilcisi olan Katgı, New York Atatürk Okulunda 4-16 yaş arası Türk çocuklarına 1987 yılından bu yana, hiç ara vermeden müzik öğretmenliği yaptı. 

Nedim Katgı, 2 Kasım 2019'da dünyanın en prestijli sahnelerinden New York Carnegie Hall’da verdiği son konserin finalinde Memleketim şarkısı ile dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.

İstanbul'da 1955 yılında doğan ve ikiz kız çocuk babası olan sanatçının cenazesi, 28 Ocak günü New Jersey'deki East Windsor Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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