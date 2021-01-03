ABD'de uçak kazası! Evin üzerine çakıldı: 3 ölü
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde küçük bir uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Uçak kazasında evin bir bölümü alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
ABD'de havalanan küçük bir uçak Detroit'in Oakland kasabasında bir evin üzerine düştü. CNN'nin haberine göre Oakland polisi, kazada biri pilot, 2'si yolcu olmak üzere toplam 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
BÜYÜK BİR FACİADAN KILPAYI KURTULDULAR
Kazanın meydana geldiği sırada ailenin oturma odasından başka bir odaya geçmesinin can kaybının artmasının önüne geçtiği kaydedildi.
YANGIN ÇIKTI
Uçağın düştüğü evdeki ailenin kedisi ölürken, kaza nedeniyle evin bir kısmı da alev aldı.