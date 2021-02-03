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  3. ABD’de Ulusal Muhafızlara ait helikopter düştü: 3 can kaybı

ABD’de Ulusal Muhafızlara ait helikopter düştü: 3 can kaybı

Amerika Birleşik Devletleri’nde Idaho Ordusu Ulusal Muhafız personelini taşıyan askeri helikopter düştü. Kazaya ilişkin yapılan açıklamada 3 personelin de öldüğü belirtildi.

ABD’de Ulusal Muhafızlara ait helikopter düştü: 3 can kaybı

Ulusal Muhafızlara ait UH-60 Black Hawk tipi askeri helikopter, Amerika Birleşik Devletleri'nin Idaho eyaletindeki Boise kenti yakınlarında bulunan Lucky Peak Eyalet Parkı civarına düştü.

Helikopterde bulunan 3 pilot da hayatını kaybetti. Pilotların eğitim uçuşu yaptıkları belirtildi.

Helikopterin yerel saatle 20.00 sıralarında düştüğü, gece yarısı 00.15 sıralarında yaşamını yitiren askerlere ulaşıldığı açıklandı. Helikopterin düşme nedeninin henüz bilinmediği, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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