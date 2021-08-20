Çaresizliğin en acı hali! Afganlar evlatlarını askerlere fırlattı!Zonguldak'ta felaketlerin ardı arkası kesilmiyor! Şiddetli yağış sonrası çıkan heyelanda evsiz kaldılarHemşire ve sağlık teknikeri alımı için elinizi çabuk tutun, başvurular için son 4 gün! Sağlık personeli alımı başvuru şartları neler?Devlet denetleme kurulunun yetkilerinde değişikliğe gidildi: Genişletildi!ABD'de vicdansızlığın resmi! Alışveriş sitesi, Afganistan'da uçaktan düşen insanların siluetlerini tişört baskısı yaptıAtama kararları resmi gazetede duyuruldu: 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi!Resmi Gazete'de bugün (20.08.2021) | 20 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararlarıMeteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlara dikkat! Hava bugün nasıl olacak 20 Ağustos 2021 Cuma?Fenerbahçe 1 - 0 HJK Helsinki | MAÇ SONUCUMuhammed Gümüşkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. ABD'de vicdansızlığın resmi! Alışveriş sitesi, Afganistan'da uçaktan düşen insanların siluetlerini tişört baskısı yaptı

ABD'de vicdansızlığın resmi! Alışveriş sitesi, Afganistan'da uçaktan düşen insanların siluetlerini tişört baskısı yaptı

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i alması sonrası ülkelerinden kaçmaya çalışan insanların kargo uçağının kanatlarına tırmandığı ve çok sayıda insanın uçaktan düştüğü o görüntüler, ABD'de bir online alışveriş sitesi tarafından tişörte basılarak satışa sundu.

ABD'de vicdansızlığın resmi! Alışveriş sitesi, Afganistan'da uçaktan düşen insanların siluetlerini tişört baskısı yaptı

Afganistan'da Taliban'ın gelmesiyle beraber başlayan ve günlerce süren çatışmaların ardından hükümet güçlerini pes ettiren Taliban, ülkede yönetimi ele geçirdi. Son olarak Taliban'ın Kabil'e girmesiyle birlikte binlerce kişi tek çıkış kapısı olan Kabil Havalimanı'na akın etti. Ülkelerin gönderdiği uçaklar ve askeri kargo uçaklarıyla Kabil', terk etmek isteyen Afganlar, kapasitelerin yetmemesi üzerine uçakların üstüne çıktı. Ancak uçağın kalkışından kısa süre sonra düşüşler başladı.

ABD'de vicdansızlığın resmi! Alışveriş sitesi, Afganistan'da uçaktan düşen insanların siluetlerini tişört baskısı yaptı

O TRAJİK ANLARI TİŞÖRT YAPTILAR!

Afganların uçaktan düştükleri o anlar tüm dünyaya ses getirmişken, ABD'de bulunan bir internet sitesinin kar amacıyla kullanacağı görüntülere sebep oldu. Afganların uçaktan düştükleri o anı kara çevirmek isteyen fırsatçı site, tüm dünyada paylaşılan o fotoğrafı tişört haline getirip internette müşterilere sundu. Tişörtlere kısa sürede büyük tepki geldi.

ABD'de vicdansızlığın resmi! Alışveriş sitesi, Afganistan'da uçaktan düşen insanların siluetlerini tişört baskısı yaptı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT