ABD'de vicdansızlığın resmi! Alışveriş sitesi, Afganistan'da uçaktan düşen insanların siluetlerini tişört baskısı yaptı

Afganistan'da Taliban'ın gelmesiyle beraber başlayan ve günlerce süren çatışmaların ardından hükümet güçlerini pes ettiren Taliban, ülkede yönetimi ele geçirdi. Son olarak Taliban'ın Kabil'e girmesiyle birlikte binlerce kişi tek çıkış kapısı olan Kabil Havalimanı'na akın etti. Ülkelerin gönderdiği uçaklar ve askeri kargo uçaklarıyla Kabil', terk etmek isteyen Afganlar, kapasitelerin yetmemesi üzerine uçakların üstüne çıktı. Ancak uçağın kalkışından kısa süre sonra düşüşler başladı.

O TRAJİK ANLARI TİŞÖRT YAPTILAR!

Afganların uçaktan düştükleri o anlar tüm dünyaya ses getirmişken, ABD'de bulunan bir internet sitesinin kar amacıyla kullanacağı görüntülere sebep oldu. Afganların uçaktan düştükleri o anı kara çevirmek isteyen fırsatçı site, tüm dünyada paylaşılan o fotoğrafı tişört haline getirip internette müşterilere sundu. Tişörtlere kısa sürede büyük tepki geldi.