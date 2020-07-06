ABD'de yeni tehlike! Ölüme yol açan tek hücreli amip tespit edildi

Dünya koronavirüs pandemisi ile mücadele ederken bu kez yeni bir tehlike tespit edildi. Florida Sağlık Dairesi (DOH), Hillsborough'da yaşayan bir kişinin "Naegleria fowleri" kaptığını açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre tek hücreli amip, beyinde enfeksiyona yol açıyor ve vakalarda genellikle ölümcül bir hal alıyor. Çoğunlukla göl ve nehir gibi tatlı sularda bulunan tek hücreli Naegleria fowleri, sadece burun yoluyla bulaşıyor, insandan insana geçmiyor.

Çoğunlukla göl ve nehir gibi tatlı sularda bulunan tek hücreli Naegleria fowleri, sadece burun yoluyla bulaşıyor ve insandan insana geçmiyor.

DOH, bu vakada hastalığın nasıl bulaştığını ve hastanın durumu hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

ŞİMDİYE KADAR 37 VAKA TESPİT EDİLDİ

Enfeksiyonlar ABD'nin güney eyaletlerinde görülüyor. Florida'da 1962'den beri sadece 37 vaka rapor edildi.

Ancak enfeksiyonun ölümcül olması nedeniyle DOH, Hillsborough bölgesinde yaşayanlar için uyarı yayımladı, çeşmeler, göl, nehir, yapay göl ve kanallar gibi su kaynaklarında dikkatli olunması çağrısı yaptı.

HASTALAR GENELLİKLE BİR HAFTA İÇİNDE ÖLÜYOR

Enfeksiyonunun Temmuz, Ağustos ve Eylül'de görülmesi olasılığının daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Burunlarına Naegleria fowleri kaçan kişilerde yüksek ateş, mide bulantısı, kusma, boyun tutulması ve baş ağrısı gibi belirtiler görülüyor. Hastalar genellikle bir hafta içinde ölüyor.

DOH, hastalığın çok hızlı ilerlemesi nedeniyle bu belirtilerin görüldüğü kişilerin acilen sağlık kuruluşlarına başvurmalarını istedi.

Açıklamada, "Unutmayın, bu hastalık çok nadir görülüyor. Etkili bir önleme stratejisiyle güvenli bir yüzme sezonu geçirilmesinin sağlanması mümkün" denildi.

ABD'de 2009-2018 yılları arasında 34 vaka kayıtlara geçti.

Bunlardan 30'unun yüzme amaçlı olarak girilen sulardan, üçünün buruna mikroplu su çekilmesinden ve birinin de bahçede çeşme suyuyla doldurulan su kaydırağından kaynaklandığı açıklandı.

KLORLANMIŞ SULARDA BULUNUYOR

Uzmanlar, hızla beyin dokusunu yok eden Naegleria fowleri'nin jeotermal sularda ve iyi klorlanmamış havuz sularında da bulunabileceğini söylüyor.

Naegleria fowleri'nin yutulması halinde hastalığa yol açmadığı belirtiliyor.