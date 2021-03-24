ABD'de yürekleri sızlatan görüntü! Kurtarmak izlemeyi tercih ettiler

ABD ve Meksika sınırını çizen Rio Grande nehrinde iki mülteci boğularak can verdi. İki kişi suda çırpınırken, iki sınır güvenlik görevlisi, yardım etmek yerine o anları izlemeyi tercih etti. Olayın tanıklarından Jesús Vargas, çırpınan mültecileri fark eden devriye gezen sınır muhafızlarının aracını durdurup yardım istediklerini aktardı.

MÜLTECİLER CAN VERİRKEN, ONLAR İZLEDİ

Acı olaya tanık olan muhafızlar mültecilere yardım etmek yerine, yalnızca araçlarından inerek olayı seyretmekle yetindiler. Yürekleri sızlatan görüntülere ise tepki yağdı. Bir görgü tanığı tarafından kayıt altına alınan olayda, sınır güvenlik görevlilerinin tepkisiz kaldığı görülüyor.

CAN YELEĞİ BİLE VERMEDİLER

Mültecilerin, görevlilerden can yeleği isteğini belirten görgü tanığı, görevlilerin hiçbir şey yapmadığını ifade etti. Sınır ve Gümrük Koruma Amirliği, olay sonrası açıklama yaptı. Olaya ilişkin yapılan açıklamada, mülteciler ve sınır görevlileri hakkında bilgi verilmezken, yalnızca soruşturma başlatıldığı ifade edildi.