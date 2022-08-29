ABD'deki 2024 seçimleri öncesi yapılan anketlere göre Trump'ın adaylığı kesin, Biden'ın adaylığı çok zor gözüküyor

ABD'de yapılan anket, çok konuşulacağı benziyor. her iki partide yapılan anketlerde 2024 başkanlık seçimlerinde Trump'ın adaylığı garanti gibi, Başkan Joe Biden'ın işi çok zor gözüküyör.

YAYINLAMA
Google News
ABD'deki 2024 seçimleri öncesi yapılan anketlere göre Trump'ın adaylığı kesin, Biden'ın adaylığı çok zor gözüküyor

ABD'de yapılan anket, Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 59'unun 2024'teki başkanlık seçimlerinde eski Başkan Donald Trump'ı aday görmek istediğini ortaya koydu.

USA Today ve Ipsos'un ortaklaşa yaptığı ankete katılan Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 59'u Trump'ı 2024'te partilerinin adayı olarak görmek istediğini belirtirken, yüzde 41'i Trump yerine başka bir adayı görmeyi tercih ettiğini bildirdi.

Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 82'si Trump'ın aday olması durumunda 2024 seçimlerini kazanabileceğini düşündüklerini kaydetti.

Öte yandan ankete katılan Demokrat seçmenlerin sadece yüzde 44'ü mevcut Başkan Joe Biden'ı 2024'te aday görmek istediği, yüzde 56'sı da partiyi başka bir adayın temsil etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye sel afetiyle mücadele eden dost ülke Pakistan'a yardımlarına hız kesmeden devam ediyor
Türkiye sel afetiyle mücadele eden dost ülke Pakistan'a yardımlarına hız kesmeden devam ediyor
İstanbul'a dönüş, yolculara çile oldu! Yoğunluk sinirleri yay gibi gerdi!
İstanbul'a dönüş, yolculara çile oldu! Yoğunluk sinirleri yay gibi gerdi!
Kör Kahin Baba Vanga'nın 2022- 2023 kehanetleri okuyanlara "Nasıl bilir?" dedirtti! Olanlar ve olacakları bir bir sıralamış!
Kör Kahin Baba Vanga'nın 2022- 2023 kehanetleri okuyanlara "Nasıl bilir?" dedirtti! Olanlar ve olacakları bir bir sıralamış!
Mevzular Açık Mikrofon'da Muharrem İnce'yi, inceden inceden yedi bitirdiler! "Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın demiştiniz..."
Mevzular Açık Mikrofon'da Muharrem İnce'yi, inceden inceden yedi bitirdiler! "Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın demiştiniz..."
İstanbul'a dönüş, yolculara çile oldu! Yoğunluk sinirleri yay gibi gerdi!
İstanbul'a dönüş, yolculara çile oldu! Yoğunluk sinirleri yay gibi gerdi!
Kör Kahin Baba Vanga'nın 2022- 2023 kehanetleri okuyanlara "Nasıl bilir?" dedirtti! Olanlar ve olacakları bir bir sıralamış!
Kör Kahin Baba Vanga'nın 2022- 2023 kehanetleri okuyanlara "Nasıl bilir?" dedirtti! Olanlar ve olacakları bir bir sıralamış!
Mevzular Açık Mikrofon'da Muharrem İnce'yi, inceden inceden yedi bitirdiler! "Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın demiştiniz..."
Mevzular Açık Mikrofon'da Muharrem İnce'yi, inceden inceden yedi bitirdiler! "Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın demiştiniz..."
Alpay Özalan'dan uyandırma mesajı! "6'lı masa PKK'ya operasyonları durdurmayı vadediyor!"
Alpay Özalan'dan uyandırma mesajı! "6'lı masa PKK'ya operasyonları durdurmayı vadediyor!"
Bakan Kurum, Kılıçdaroğlu'nun "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı kapatacağız" çıkışına çok sert yanıt verdi!
Bakan Kurum, Kılıçdaroğlu'nun "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı kapatacağız" çıkışına çok sert yanıt verdi!
Abdurrahman Dilipak: Yer titrer de üstünde bir de bakmışsınız ot bile kalmamış!
Abdurrahman Dilipak: Yer titrer de üstünde bir de bakmışsınız ot bile kalmamış!
Melih Gökçek'ten CHP'lilere çok ağır soru! "Hadi cevap verin CHP'liler, İnönü döneminde genelev yapılan camiler..."
Melih Gökçek'ten CHP'lilere çok ağır soru! "Hadi cevap verin CHP'liler, İnönü döneminde genelev yapılan camiler..."
Çocuklarına zorla kendi dışkısını yediren, pantolonlarının içinde havai fişek patlatan 33 yaşındaki psikopat babanın yaptıkları yüreklerini parçalayacak!
Çocuklarına zorla kendi dışkısını yediren, pantolonlarının içinde havai fişek patlatan 33 yaşındaki psikopat babanın yaptıkları yüreklerini parçalayacak!