ABD'den Ayasofya ile ilgili çağrı: Müze olarak kalmalı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye Ayasofya'nın müze olarak kalması için çağrı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo yaptığı yazılı açıklamada, ''ABD Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesini, olağanüstü bir yapının geçmiş mirasının hafifletilmesi olarak görüyor'' ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ayasofya'yı yaklaşık 100 yıldır müze olarak yönettiğini anımsatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'ne katkıda bulunan inanç geleneklerine ve çeşitli tarihlere saygı sözünün örneği olarak, Türkiye hükümetini, Ayasofya'nın müze statüsünü devam ettirmeye ve burasının herkes için erişilebilirliğinin devamını sağlamaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo açıklaması şu şekilde:

"ABD, Ayasofya'nın statüsündeki herhangi bir değişikliği, bu olağanüstü binanın mirasını ve binanın emsalsiz bir şekilde farklı inanç ve kültürlere köprü olarak insanlara hizmet kabiliyetini eksiltmek olarak görmektedir. Türkiye hükümeti ile dini ve kültürel alanların korunması da dahil, geniş çaptaki karşılıklı çıkar konularında birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz."

KURTULMUŞ'TAN AYASOFYA YANITI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin egemenliğiyle ilgili bir konu olan Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisinin sadece Türkiye'nin elinde olduğunu bildirdi.

Sosyal medya hesabından Ayasofya'nın statüsüne dair tartışmalara ilişkin paylaşımda bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin egemenliğiyle ilgili bir konu olan Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisi sadece Türkiye'nin elindedir. Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur."