ABD'den Çin'e yeni kısıtlamalar geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çinli diplomatlara yönelik yeni kısıtlamalar uygulanacağını açıkladı. Pompeo yaptığı açıklamada, “Çinli diplomatlar, rutin aktivitelerini gerçekleştirmek için ABD’den izin alacaklar” dedi.

Çin'deki ABD'li diplomatlara kısıtlama kararının ardından ABD'den karşı hamle geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, uygulanacak yeni kısıtlamalarla Çinli diplomatların bazı rutin aktivitelerini gerçekleştirmek için ABD'li makamlardan izin alması gerektiğini açıkladı. Pompeo, “Dışişleri Bakanlığı, artık ABD'de görev yapan Çinli üst düzey diplomatların üniversite kampüslerini ve devlet yetkililerini ziyaret etmeden önce izin alma zorunluluğu getirdi” dedi. Alınan karar, ABD ve Çin arasında yaşanan gerginliğin daha da artmasına neden oldu.

Dışişleri Bakanlığı haber konferansında konuşma yapan Bakan Pompeo, “Çin Büyükelçiliği, konsolosluklar, büyükelçilik ya da konsolosluk binası dışında gerçekleştireceği en az 50 kişilik kültürel aktiviteler için de izin almak zorunda. Elçilik ve konsolosluk sosyal medya hesaplarının belirlenmesi için de gerekli adımlar atılacak “ dedi.​​​​​​​

HAKLI VE GEREKLİ KARŞILIK VERİLECEK

Konu ile ilgili Çin yönetimi, ABD'nin Çinli diplomatların faaliyetlerine kısıtlama getirmesine haklı ve gerekli karşılığın verileceğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying bugün düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili sorulara yanıt verdi. Sözcü Hua, geçen yılın ekim ayından beri, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Çin Büyükelçiliği ve konsolosluk görevlilerinin normal çalışmalarına sürekli kısıtlamalar getirdiğini hatırlattı. Hua, ABD'nin ilgili girişimlerinin uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkilerin temel kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiği gibi Çin-ABD ilişkilerini ve ikili normal temasları ciddi şekilde engellediğini belirtti.

Çinli Sözcü Hua, "Çin-ABD ilişkileri hem iki ülke hem de dünya için önemlidir. Çin ve ABD her zaman açık iletişim kanallarını korumalıdır. Çin'in ABD Büyükelçiliği ve konsoloslukları, Amerikan toplumunun tüm çevreleriyle normal temasları sürdürmeye devam edecek. Çin, iki ülkenin çeşitli çevreleri arasındaki normal temas ve işbirliğini desteklemeyi sürdürecek. ABD Dışişleri Bakanlığı'nı yanlış kararı derhal iptal etmeye, iki ülke arasındaki normal personel değişimini engellemeye son vermeye ve ikili ilişkileri aksatmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Çin, durumun gelişimine göre haklı ve gerekli karşılığı verecektir." açıklamasında bulundu.

Çinli Sözcü Hua'nın yaptığı açıklamanın ılımlı ve yapıcı olduğu dikkati çekerken iki ülkenin işbirliğine de yeşil ışık yaktığı görüldü.