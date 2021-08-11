ABD'den Dışişleri Bakanına 'durdurun' mektubu: ''SİHA'lar çıkarlarımıza ters düşüyor!''

Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e ABD'de E27 Kongre üyeleri tarafından Baykar Savunma tarafından üretilen İHA ve SİHA'ların ABD'nin çıkarlarına uymadığı belirtilen bir mektup iletildi.

"Amerikan çıkarları, müttefikleri ve ortakları için tehdit oluşturan silahlı insansız hava aracı (SİHA) programı hakkındaki endişelerimizi ifade etmek için yazıyoruz" ifadesine yer verilen mektupta SİHA’ların 'Amerikan çıkarlarına' ters düştüğü ve Güney Asya, Kafkasya, Kuzey Afrika, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’yu istikrarsızlaştırdığı öne sürüldü. Kongre üyeleri, Blinken’e yollanan mektupta ABD’nin Türkiye’ye drone teknolojisi ihracatı yapmayı durdurma çağrısı da yaptı.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA)'nın resmi internet sayfasında yayınlanan mektupya lk imzanın sahibi ABD Kongre üyesi David Cicilline, Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların sürdüğü 14 Kasım 2020’de yayınladığı açıklamada, "Ermenistan’ın demokratik hükümetinin yanındayım" demişti.

SİHA’LARLA BAŞARILI ADIMLAR ATILIYOR

Baykar Savunma tarafından üretilen SİHA’lar, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da Ermenistan’la savaşında etkin rol oynamıştı. Azerbaycan ordusunun envanterine eklediği SİHA’lar, Ermeni güçlerini Dağlık Karabağ bölgesinden geri çekilmek zorunda bıraktı. Öte yandan Libya’da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in ilerleyişi, SİHA’ların etkin kullanımıyla durdurulmuştu.