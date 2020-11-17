ABD'den flaş Afganistan ve Irak kararı!

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) gazetecilere açıklamalarda bulunan Miller, konuşmasında "15 Ocak 2021'den itibaren Afganistan'daki asker sayımız 2 bin 500 olacaktır. Irak'taki asker sayımız da aynı şekilde 15 Ocak itibarıyla 2 bin 500 olacaktır." ifadelerini kullandı.

Christopher Miller, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu kararının ulusal güvenlik öncelikleri ile uyumlu olduğunu ifade ederek aylardır ulusal güvenlik ekibi ile yaptığı istişarelere dayandığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Vekili Miller, bu konuda başta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani olmak üzere birçok müttefik ülke liderleri ile istişare ettiğini belirtti.

"ÇOCUKLARIMIZI BU SÜRESİZ SAVAŞLARIN AĞIR YÜKÜNDEN KURTARACAĞIZ"

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Afganistan ve Irak'ın işgali ile başlayan savaşları bitireceklerini vurgulayan Christopher Miller, "Çocuklarımızı bu süresiz savaşların ağır yükünden kurtaracağız." diye konuştu.

Konuyla ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan bir savunma yetkilisi ise Trump'ın çekilme kararını ulusal güvenlik kabinesinin tavsiyesi doğrultusunda aldığını ve bu kararın başkanlık yarışına katıldığı 2016'dan bu yana Amerikan halkına verdiği sözle uyumlu olduğunu belirtti.

Afganistan ve Irak'taki koşulların artık Amerikan halkını ve menfaatlerini tehdit edecek durumda olmadığını belirten yetkili, El Kaide'nin söz konusu 2 ülkede de aktif olmasına ilişkin bir soruya ise "El Kaide on yıllardır orada ve çekilmiyoruz dediğimizde onlar yarın oralardan çıkacak değiller." yanıtını verdi.

Afganistan'da Taliban ile Afgan güçlerinin yenişemediğini ifade eden yetkili, ülkede çözümün barışçıl bir müzakereden geçtiğine dikkati çekti. ABD'nin terörle mücadele misyonundan bir değişiklik olmayacağını belirten yetkili, 2 bin 500 askerin 2 ülkede de gerekli görevler için yeterli olacağını ifade etti.

2 EŞ-ŞEBAB ELEBAŞI "KÜRESEL TERÖRİST" LİSTESİNE EKLENDİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, El Kaide'nin Somali merkezli bağlantısı Eş-Şebab'ın iki lideri Abdullahi Osman Muhammed ve Maalim Ayman'ı Küresel Teröristler listesine eklemiştir." ifadesini kullandı.

"Mühendis İsmail" lakabıyla bilinen Muhammed'in, terör grubunun üst düzey bomba uzmanlarından olduğuna dikkati çeken Pompeo, Ayman'ın da Kenya ve Somali'deki terör eylemlerini yapan ekibin başında olduğunu belirtti.

Pompeo, ABD'nin 2008 Mart'ta El-Şebab'ı "Yabancı Terör Örgütleri" listesine eklendiklerini anımsatarak, "Bu örgüt, Kenya ve Somali'nin barışını, güvenliğini ve istikrarını tehdit etmeyi sürdürmektedir." ifadesini kullandı.